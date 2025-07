El marplatense Ezequiel Santiago Medina, luego de su paso por Quilmes en la Liga Argentina, fue anunciado esta semana como nuevo DT de All Boys de La Pampa para el Pre-Federal pero con posibilidades de ir un poco más arriba de la escala de ascenso.

Luego de su confirmación, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) contando que “Se dio todo bastante pronto, obviamente estuve unos meses inactivo después de trabajar en Quilmes, con el tema de los calendarios quizás no había muchas opciones y ahora se empezaron a mover los equipos, se dio esta comunicación hace un par de semanas y por suerte lo resolvimos bastante rápido”.

El club pampeano quiera apuntar alto y tiene la oportunidad de hacerlo por el camino corto o por el largo: “La intención del club es dar un paso en lo que es el básquet profesional. Yo hace varios años que están armando buenos planteles y este año hay algunos cambios en el club. En una primera instancia sería jugar el Pre-Federal y luego la Liga Federal, pero no descartan la posibilidad de comprar una plaza para jugar Liga Argentina, que no es sencillo”, adelantó Santiago Medina.

Justamente para el entrenador que viene de dirigir en la segunda categoría del básquet argentino a Quilmes sería una buena noticia, teniendo en cuenta que le quedó la espina clavada de no terminar la temporada por una decisión dirigencial de cortarlo: “Fue un crecimiento individual, uno siempre tiene las mejores expectativas, yo también quería obtener mejores resultados. Fue un periodo corto de seis o siete meses que estuve trabajando con una magnitud diferente por lo que es la importancia de Quilmes en el básquet argentino, la exposición, lo que es el club internamente. Me hubiese gustado terminar la temporada, creo que lo podría haber hecho. Es una experiencia que hay que capitalizar para seguir construyendo la carrera individual. En lo personal seguramente que va a ser una buena experiencia y donde yo me voy a llevar mucho aprendizaje para lo que viene, sin dudas”.

También fue algo completamente nuevo para él porque desde que se hizo cargo del primer equipo de Unión, siempre había tenido temporadas completas de trabajo: “a mí no me había tocado por las características de mi trabajo hasta el momento, pero en realidad si uno se dedica a hacer esto creo que va a suceder más de una vez. A los mejores entrenadores en la Liga Nacional los han cortado, no les han renovado contratos y además uno está expuesto a esa situación. Hay que entender que en ese momento las personas que estaban a cargo vieron que lo mejor para el equipo era recambiar al entrenador y fue la decisión que tomaron”, resumió.