Ezequiel Santiago Medina: “Lo que logramos nos tiene que servir como base para el futuro”

El entrenador de Unión analizó la campaña del equipo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) después de una inesperada eliminación por un resultado ajeno en el Cuadrangular de Cuartos de Final: “no es una decepción terminar ahora porque nadie esperaba que llegaramos hasta aquí”.