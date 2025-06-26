Ezequiel Santiago Medina será el nuevo entrenador de All Boys de La Pampa
All Boys confirmó la llegada de Ezequiel Santiago Medina como nuevo DT para el Torneo Pre Federal de básquetbol.
All Boys confirmó la llegada de Ezequiel Santiago Medina como nuevo DT para el Torneo Pre Federal de básquetbol.
El entrenador de Unión analizó la campaña del equipo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) después de una inesperada eliminación por un resultado ajeno en el Cuadrangular de Cuartos de Final: “no es una decepción terminar ahora porque nadie esperaba que llegaramos hasta aquí”.