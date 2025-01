Estar arriba de un escenario siempre es un desafío, ahora imaginen estar solo con un micrófono, las luces apuntando a tu rostro y tener como objetivo emocionar a la gente a través de la risa. Esa situación describe las noches de viernes de Ezequiel Campa en Mar del Plata.

Con su unipersonal "Sí pero no" el artista propone un recorrido de anécdotas y pensamientos en su forma más pura en el Teatro Roxy Radio City.

En el tiempo que le queda para disfrutar de "La Feliz", Campa aprovechó para conocer el Teatro Tronador BNA, un lugar icónico de la ciudad que hace poco celebró un nuevo aniversario.

"Estoy muy impresionado, conozco varios teatros en Mar del Plata y este se encuentra espectacular. El escenario tiene un diseño buenísimo para hacer stand up porque tenés a toda la gente como en un anfiteatro. Lo otro que me sorprendió es que está nuevo, totalmente impecable", indicó.

Sobre su vivencia en las últimas semanas, contó que "estoy yendo y viniendo, como siempre hay muchas cosas para ver. Por lo que hablo, y experiencia propia, tiene vaivenes; hay funciones mejores, peores, pero dentro de todo es una buena temporada".

-¿Cómo es hacer temporada en la costa?

En Palermo estoy todos los fines de semana así que para mucha gente ya es un clásico verme en cartel. Acá en Mar del Plata es algo más esporádico o de temporada, pero son muchos años que vengo.

Lo que me llama la atención es que pienso que vienen turistas a verme, pero cuando estoy en el escenario me doy cuenta de que la gran mayoría del público es gente local.

La única diferencia es que cuando uno hace giras hay otra expectativa, una ebullición de la gente que te está esperando en la sala, y en Buenos Aires el porteño es medio "Fifi" y al estar siempre allá no tiene la cosa novedosa del artista que pasa por una ciudad.

- ¿Qué se va a encontrar el público en el escenario?

Estoy haciendo "Si pero no", un espectáculo de stand up simple, lo digo como una decisión artística y no como una cuestión de vagancia, trato que sea puro en el sentido de que no me gusta que haya personajes o una canción. Me gusta el stand up del tipo arriba del escenario con el micrófono tratando de hacer reír.

Este show lo estrené hace un año y medio, estoy entrando en las últimas funciones porque a mitad de año se vienen nuevas cosas.

- ¿Sentís que cada función es diferente?

Recontra, pasa con el teatro, es la magia. Creo que para la gente, no de manera consciente, pero una de las razones por las cuales uno va al teatro es por eso. Algo que está sucediendo en ese momento y está en el aire la posibilidad de que pase cualquier cosa, tanto buena como mala.

Entonces no hay una función igual a la otra, cada público es diferente. El stand up tiene la particularidad de que es un género que se hace con la gente, lo cual no significa charlar con el público eso es otra cosa que está de moda, pero el ida y vuelta con las risas, las pausas hace que sea un género que no se puede hacer de espaldas al público.