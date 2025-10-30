La autopsia al cuerpo de Nicolás Duarte, el joven de 18 años que había desaparecido el sábado a la madrugada en Ezeiza, confirmó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.

El hallazgo del cuerpo se produjo tres días después de su desaparición, cuando buzos tácticos de la Policía Bonaerense lo encontraron semienterrado en el barro del arroyo Aguirre, a unos 120 metros de un puente.

Duarte fue visto por última vez tras salir de un boliche, durante una madrugada marcada por lluvias intensas en la zona. Las primeras hipótesis apuntan a que el joven habría caído accidentalmente al agua, posiblemente bajo los efectos del alcohol, y fue arrastrado por la corriente hasta el lugar donde fue encontrado.

Aunque la familia había planteado en un primer momento la posibilidad de un robo o un ataque, esa línea de investigación perdió fuerza tras el resultado de la autopsia, que no detectó signos de violencia previos al ahogamiento.

Durante la búsqueda, familiares y amigos de Nicolás realizaron marchas, cortes de ruta y reclamos públicos exigiendo intensificar los rastrillajes. “Queremos que lo busquen con vida, no que esto quede en la nada”, decían en esos días, sin despegarse del operativo.

La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”, bajo la intervención de la SubDDI Ezeiza y la fiscalía descentralizada local.

Fuente: Dib