Ezeiza: Nicolás Duarte murió ahogado, según confirmó la autopsia
El joven de 18 años había desaparecido tras salir de un boliche durante el temporal. Su cuerpo fue hallado en el arroyo Aguirre, a 120 metros del puente.
El joven de 18 años había desaparecido tras salir de un boliche durante el temporal. Su cuerpo fue hallado en el arroyo Aguirre, a 120 metros del puente.
Malena Nayla Agüero, de 7 años, fue golpeada, abusada sexualmente y luego asfixiada hasta la muerte.
La fiscal Florencia Salas indicó que todavía no se pudo determinar la identidad, mientras se espera el resultado de la autopsia. El cuerpo sin vida fue hallado el lunes por la noche.
El jugador del Liverpool y su familiar murieron la vida tras salirse de la ruta con su Lamborghini en una ruta de Zamora, España. El auto explotó y quedó destruido por completo.