La cartelera de cines de Mar del Plata se renueva desde hoy con cinco estrenos: la de terror Exterminio: el templo de los huesos, la biografía Marty Supremo, por la que Timothée Chalamet ganó el Globo de Oro, el film de terror nacional La virgen de la tosquera basado en textos de Mariana Enríquez y una nueva aventura de Tom y Jerry, La brújula mágica.

Exterminio: El templo de huesos dirigida por Nia DaCosta, con Ralph Fiennes, Emma Laird, Alfie Williams.

-El doctor Kelson inicia una relación tan inesperada como inquietante, cuyas derivaciones podrían alterar el destino del mundo. Al mismo tiempo, Spike cae en manos de Jimmy Crystal, atrapado en una pesadilla sin salida. En el universo de El templo de los huesos, los infectados ya no representan el mayor peligro: la verdadera amenaza surge de la crueldad y la extraña inhumanidad de los propios sobrevivientes.

Marty Supremo dirigida por Joshua Safdie, con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion.

-Retrato biográfico de Marty Reisman, un incansable buscavidas que pasó de apostar en partidas clandestinas de ping pong en Manhattan a consagrarse como leyenda del deporte. Ganador de 22 títulos importantes, Reisman hizo historia al convertirse, a los 67 años, en el competidor más veterano en conquistar un campeonato nacional de deportes de raqueta.

La virgen de la tosquera dirigida por Laura Casabé, con Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Fernanda Echevarría del Rivero.

-Natalia, Mariela y Josefina comparten una amistad indestructible y un amor secreto por Diego, su amigo de la infancia. En el sofocante verano de 2001, en plena crisis económica y social, la llegada de Silvia, una mujer mayor y sofisticada, altera el delicado equilibrio del grupo al conquistar a Diego. Decidida a recuperarlo, Natalia recurre a su abuela Rita, quien la introduce en un oscuro mundo de hechizos y magia negra.

La única opción dirigida por Park Chan-wook, con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Lee Sung-min.

-Man-su, un hombre de mediana edad, queda súbitamente desempleado tras 25 años en la misma empresa papelera. Frente a un mercado laboral que lo excluye, toma una decisión radical: si no existe un puesto para él, lo creará por su cuenta.

Tom y Jerry: La brújula mágica dirigida por Zhang Gang.

-Tom y Jerry se ven lanzados a una aventura a través del tiempo cuando una persecución descontrolada en el Museo Metropolitano de Nueva York abre un portal hacia una ciudad dorada inspirada en la Antigua China. Rodeados de magia, guerreros y criaturas extraordinarias, deberán enfrentar nuevos peligros y unir fuerzas si quieren encontrar el camino de regreso a casa.