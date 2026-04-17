La Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) expresó su rechazo al proyecto en debate en el Consejo Federal Pesquero que promueve la transferencia definitiva de merluza común desde buques fresqueros hacia buques congeladores, al considerar que la medida afectaría el abastecimiento industrial, el empleo y las exportaciones.

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Desde la entidad señalaron que la iniciativa “promueve y facilita la transferencia definitiva de merluza común de buques fresqueros en beneficio de buques congeladores” y advirtieron que “su instrumentación limitará en gran medida el abastecimiento de las industrias marplatenses, afectando los procesos productivos, las fuentes de empleo y las exportaciones”.

En ese sentido, destacaron que se trata de un sector compuesto mayormente por pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra, con capacidad para generar valor agregado a través del procesamiento en plantas en tierra. “El proceso industrial en plantas en tierra puede representar una importante fuente de empleo y valor de nuestros productos exportables”, indicaron, aunque remarcaron que su desarrollo depende de políticas públicas adecuadas.

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Asimismo, cuestionaron que las decisiones de manejo del recurso pesquero no contemplen a la cadena productiva: “En forma reiterada las medidas de manejo del recurso pesquero no toman en cuenta a la cadena de producción que se desarrolla en las distintas ciudades costeras”.

CAFREXPORT advirtió además que la iniciativa podría consolidar una redistribución “permanente” de cuotas hasta 2039 en favor de buques congeladores, lo que implicaría una pérdida irreversible de materia prima para la industria en tierra. “Al consolidar esta pérdida de forma irreversible, el Estado destruye la capacidad instalada de las plantas en tierra”, afirmaron, y alertaron sobre el riesgo de cierre definitivo de establecimientos.

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El documento también señala que el sector atraviesa un contexto adverso, con aumento de costos logísticos y demoras en la devolución de créditos por parte del Estado. “De esta manera es imposible ser competitivos en el mercado internacional”, sostuvieron, y calificaron la situación como “asfixiante”.

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Finalmente, la cámara manifestó su apoyo a las entidades que representan a la flota fresquera y reiteró su postura: “Reiteramos nuestro rechazo al proyecto que promueve la transferencia definitiva de merluza común de buques fresqueros a buques congeladores”, al tiempo que instaron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a desarrollar políticas que acompañen al sector.