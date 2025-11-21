Explota el finde XL: más de 2.400 autos por hora viajan hacia la Costa Atlántica
AUBASA confirmó un intenso movimiento en los principales peajes rumbo a Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y el resto de los destinos turísticos.
El fin de semana extra largo ya se siente en las rutas bonaerenses. Desde temprano, miles de turistas se volcaron a la Autovía 2 y la Autovía 11 para aprovechar los días de descanso, y el flujo vehicular superó los 2.400 autos por hora rumbo a la Costa Atlántica.
Según informaron desde Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) , entre las 8 y las 9 de la mañana se registraron fuertes picos de tránsito en los distintos peajes:
Autovía 2
Peaje Samborombón:
Hacia la Costa: 2.493 vehículos
Hacia CABA: 256 vehículos
Peaje Maipú:
Hacia Mar del Plata: 773 vehículos
Hacia Buenos Aires: 198 vehículos
Autovía 11
Peaje La Huella:
Hacia la Costa: 1.676 vehículos
Sentido contrario: 164 vehículos
El movimiento se mantuvo sostenido durante toda la mañana, en línea con la fuerte expectativa del sector turístico para este fin de semana largo, que promete una alta ocupación en los principales balnearios bonaerenses.
