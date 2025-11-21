El fin de semana extra largo ya se siente en las rutas bonaerenses. Desde temprano, miles de turistas se volcaron a la Autovía 2 y la Autovía 11 para aprovechar los días de descanso, y el flujo vehicular superó los 2.400 autos por hora rumbo a la Costa Atlántica.

Ads

Según informaron desde Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) , entre las 8 y las 9 de la mañana se registraron fuertes picos de tránsito en los distintos peajes:

Autovía 2

Ads

Peaje Samborombón:

Hacia la Costa: 2.493 vehículos

Ads

Hacia CABA: 256 vehículos

Peaje Maipú:

Hacia Mar del Plata: 773 vehículos

Ads

Hacia Buenos Aires: 198 vehículos

Autovía 11

Peaje La Huella:

Hacia la Costa: 1.676 vehículos

Sentido contrario: 164 vehículos

El movimiento se mantuvo sostenido durante toda la mañana, en línea con la fuerte expectativa del sector turístico para este fin de semana largo, que promete una alta ocupación en los principales balnearios bonaerenses.