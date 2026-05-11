Conmoción en Santa Cruz: una explosión provocó un terrible incendio en una casa y dejó al menos dos muertos. (Video: X/@AGENCIAAUSTRAL - Fotos: captura de video de X/@munoznotired).

Una explosión seguida de un feroz incendio provocó una tragedia en la localidad santacruceña de Perito Moreno, donde murieron un bebé de dos meses y dos jubilados. Además, al menos siete personas resultaron heridas y los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros ante la posibilidad de encontrar más víctimas.

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El hecho ocurrió durante la noche del domingo en el barrio San Antonio de Padua. Según relataron vecinos de la zona, primero se escuchó una fuerte detonación y luego las llamas comenzaron a consumir rápidamente una de las viviendas del complejo afectado.

“Hay cuatro menores en estado crítico y una persona mayor”, confirmó la secretaria de Protección Civil de Santa Cruz, Sandra Gordillo, quien además explicó que los rescatistas seguían removiendo estructuras colapsadas durante la madrugada.

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De acuerdo con las primeras hipótesis que manejan medios locales, el estallido podría haberse originado por una fuga de gas, aunque las autoridades todavía no confirmaron oficialmente las causas del episodio.

Cuatro chicos de entre 8 y 12 años fueron trasladados a hospitales de localidades cercanas con quemaduras y heridas de distinta gravedad. También hubo tres adultos hospitalizados y una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones.

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Ante la magnitud del hecho, el Gobierno de Santa Cruz desplegó un operativo de emergencia con participación de áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación. Además, desde Río Gallegos partió un avión sanitario para asistir en eventuales traslados hacia centros médicos de mayor complejidad.

La onda expansiva también provocó daños estructurales y rotura de vidrios en viviendas cercanas. Por ese motivo, el Consejo Provincial de Educación habilitó la Escuela Primaria N°72 para asistir a las familias afectadas.

Fuente: TN