Con unas reservas en el orden del 20 y el 25%, el sector hotelero de la ciudad enfrenta la previa de las vacaciones de invierno con expectativas bajas. Sin embargo, esperan que sobre la hora muchos definan visitas “aunque sea de tres” días a la ciudad. “Nosotros somos optimistas y tratamos de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Porque si no, tiramos la toalla y cerramos”, confió Jesús Osorno, presidente de la Asociación Empresaria de Hotelería Gastronómica (AEHG).

En diálogo con El Marplatense, el empresario destacó que los precios se han mantenido en los niveles de 2024, lo que considera “muy barato” en comparación con la carga impositiva del sector. “Cuando nos comparan con países vecinos, nosotros tenemos una carga impositiva del 58% contra un 27-28%”.

Sin embargo para Osorno este panorama no es una sorpresa: “No necesitamos ser economistas. Asomarnos un poco a la vereda de que no hay consumo, no hay plata, y nosotros tenemos que tratar de sobrevivir”, expresó. No obstante, mantuvo la ilusión al confiar que “Mar del Plata es linda y atractiva. Esa es nuestra esperanza”.

El presidente de AEHG, con gran experiencia en el mercado, comparó este momento de la economía del país con los años 90’s. “Como un menemismo recargado, cuando estábamos un peso un dólar, pero aún con eso a lo mejor el plan de convertibilidad de Cavallo era más integral y abarcaba más cosas y no era tan flaco”, expresó.

“Yo noto que con lo que le pago a un recepcionista no le alcanza para tanto y cuando van a un restaurante o se dice la tarifa del hotel, por más que nos ajustemos, duele y todos hemos restringido nuestras salidas o nuestro consumo”, señaló el empresario antes de considerar que para él lo que falta es “un poco de dinero en la calle, en obras, en lo que fuere, para reactivar un poquito la economía”.

Con este panorama, comienza a ser una realidad las dudas de algunos sectores para mantener en pie su emprendimiento. “Es muy difícil -se sinceró Osorno- estamos caminando por el filo de una gilet, porque si vos bajás el servicio, se pone muy berreta el tema. Tenés que tratar de mantener un buen servicio eficientizando tus costos”.

Una decisión que podría ser un alivio para el sector sería bajar el IVA. “En Francia, la cuna del IVA, está alrededor del 8 o 9 por ciento. Y en los países limítrofes el IVA para la hotelería y gastronomía está al 10. Nosotros estamos al 21. Ese es un componente interesante para trabajar”, consideró.