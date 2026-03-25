Más de 3000 vecinos y turistas participaron este fin de semana largo de una nueva edición de Sabores Sobre Ruedas y la Expo Emprendedores Locales en Plaza Mitre, una iniciativa impulsada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, con el objetivo de fortalecer la producción local.

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El evento formó parte de una serie de actividades orientadas a promover el encuentro entre la comunidad y los emprendedores de la ciudad, generando espacios de visibilidad y comercialización para proyectos locales.

Durante las jornadas, los foodtrucks ofrecieron una amplia propuesta gastronómica con opciones dulces y saladas para todos los gustos, incluyendo carnes, hamburguesas, pizzas, cafetería, tortas y alternativas para disfrutar a lo largo de todo el día.

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En paralelo, la Expo Emprendedores se desarrolló en horario vespertino con la participación de 85 expositores que presentaron productos de indumentaria, accesorios, decoración para el hogar y artículos regionales, reflejando la identidad y el talento local.

Por su parte, en Plaza España se sumaron otros 90 emprendedores, quienes exhibieron sus productos ante aproximadamente 1500 personas que se acercaron para conocer nuevas propuestas y apoyar la producción local.

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Quienes deseen participar de la Expo Emprendedores Locales pueden comunicarse telefónicamente al 482-8925, de lunes a viernes de 08:00 a 14:30, o escribir al correo [email protected]. Para consultas sobre el calendario de foodtrucks, también se encuentra disponible el WhatsApp 223 6182235 o la atención presencial en las oficinas de Salta 1842, 5° piso, de lunes a viernes de 08:15 a 14:15.