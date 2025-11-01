El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) celebró la realización ayer de la fiesta por Halloween en los espacios municipales, que contó con la participación de más de 35.000 personas: las actividades se desarrollaron desde las 18:00 con entrada libre y gratuita, y la inclusión de shows en vivo, actividades temáticas y juegos al aire libre.

Ads

Los festejos se llevaron a cabo en Villa Victoria, Villa Mitre, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, Villa Ortiz Basualdo, la Casa sobre el Arroyo, la Casa Mores, el Centro Cultural Osvaldo Soriano y la calle Bernardo de Irigoyen, que se convirtió en uno de los principales escenarios de la jornada.

La celebración estuvo ambientada en el Día de los Muertos y ofreció recorridas misteriosas, cine de terror, experiencias inmersivas, música en vivo con bandas y DJ’s, juegos alusivos y la presencia de personajes característicos. En la calle Bernardo de Irigoyen se montaron dos escenarios con espectáculos musicales y actividades interactivas.

Ads

Puede interesarte

Uno de los espacios más destacados fue el Museo Juan Carlos Castagnino, donde la Villa Ortiz Basualdo se transformó en La Mansión del Terror. Cada sala presentó una temática inspirada en clásicos del cine de horror como El fantasma de la ópera, Annabelle, El exorcista, Drácula, Frankenstein, El juego del miedo o La llamada. Además, los salones comedores ofrecieron una Cena de Terror.

En Villa Victoria se realizó la Zombie Rave, una fiesta familiar con ambientación de cementerio, música en vivo y foodtrucks, donde el público asistió disfrazado. Por su parte, el Museo Scaglia propuso una recorrida nocturna junto a los personajes de Hotel Transylvania, con criaturas aterradoras y misterios ocultos.

Ads

En el parque de Villa Mitre, los más chicos disfrutaron del espectáculo Merlina y sus amigos, musicalizado por DJ Manucha. En el Centro Cultural Osvaldo Soriano se estrenó la película argentina de terror Doctor Cerebro, dirigida por Pablo Parés. La Casa sobre el Arroyo ofreció actividades inspiradas en el Proyecto Blair Witch, con proyecciones al aire libre.

Puede interesarte

Finalmente, la Casa Mores fue sede de Tango misteriosa, una apertura nocturna con intervenciones sorpresa a cargo de Emanuel Marín.