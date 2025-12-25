El Gobierno redefine los montos a partir de los cuales una irregularidad tributaria puede convertirse en delito penal, con el objetivo de focalizar los controles en casos de mayor magnitud.

La propuesta de inocencia fiscal introduce una modificación clave en el régimen penal tributario: eleva de manera significativa los montos mínimos necesarios para que una maniobra sea considerada evasión. Con este cambio, muchas situaciones que antes podían derivar en una denuncia penal quedarían ahora dentro del ámbito administrativo, reduciendo la criminalización de incumplimientos de menor escala.

En el nuevo esquema, solo los casos que superen determinados umbrales económicos habilitarán a la autoridad fiscal a avanzar con una denuncia por evasión simple o agravada. La intención oficial es concentrar recursos en operaciones de mayor impacto fiscal y evitar procesos penales por diferencias impositivas que, ajustadas por inflación, resultaban desproporcionadas.

Además de redefinir los límites penales, la iniciativa plantea un enfoque más gradual en las sanciones. Antes de aplicar multas o iniciar acciones más severas, se prevé que el organismo recaudador otorgue instancias de aviso y plazos para regularizar la situación, especialmente en incumplimientos formales o errores declarativos.

El esquema también busca generar un marco de mayor previsibilidad para personas y empresas, alentando la formalización de fondos y operaciones que hoy permanecen fuera del sistema. La discusión legislativa será determinante para establecer el alcance definitivo de estas medidas y su impacto en la relación entre el fisco y los contribuyentes.

