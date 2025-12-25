Justicia penal

Evasión y nuevos límites: qué cambia con el esquema de inocencia fiscal
Además de redefinir los límites penales, la iniciativa plantea un enfoque más gradual en las sanciones.
Además de redefinir los límites penales, la iniciativa plantea un enfoque más gradual en las sanciones.
El Juzgado Correccional N° 5 ratificó la sentencia de la Justicia de Faltas, que multó con 57 mil pesos y 30 días de inhabilitación para manejar a un conductor marplatense que trabajaba bajo esa plataforma y sin habilitación municipal.