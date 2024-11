Bomberos evacuaron esta tarde un edificio ubicado en Corrientes y Rivadavia por una sorprendente cantidad de humo que provenía de un departamento del cuarto piso, aunque en realidad no se trataba de un incendio, sino de una fumigación.

Debido a la humareda provocada por una pastilla “tipo gamexane”, los residentes y vecinos de la zona alertaron a los bomberos, que ingresaron al departamento y verificaron que se trataba de un intento de fumigación, según informaron.

Puede interesarte

De acuerdo a la información a la que accedió este portal, en cada uno de los ambientes se encontraba este estilo de insecticida en forma de pastillas que se utiliza para combatir insectos rastreros como cucarachas, hormigas y arañas.

No obstante, los bomberos evacuaron el edificio en su totalidad y más allá del nerviosismo provocado, no hubo ningún herido y la ambulancia no debió atender a ninguna persona. Tan solo se trató de una falsa alarma.