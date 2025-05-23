universidad de harvard

Trump contra los extranjeros en Harvard: qué pasará con los casi 60 argentinos que allí estudian
De todos ellos, hay 34 alumnos de college y maestrías y 24 scholars, que son investigadores que residen por algún período por un trabajo específico.
De todos ellos, hay 34 alumnos de college y maestrías y 24 scholars, que son investigadores que residen por algún período por un trabajo específico.
El Departamento de Estado ya informó a todas las embajadas y afecta a cualquier persona, desde turistas a empleados o invitados.
Es el último intento del presidente para obligar a la institución a someterse a una supervisión sin precedentes.
“La diversidad de nuestra comunidad es esencial para nuestra excelencia académica”, señaló Jason Newton, director de relaciones con los medios de la casa de altos estudios.
El gobierno estadounidense acusa a la universidad de tolerar el antisemitismo en el campus, no dar lugar a discursos “alternativos” y empeñarse en aplicar programas de inclusividad sexual y racial.
Lo esencial es mantenerse activo y sumar algo de carga a los entrenamientos.