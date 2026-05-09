Donald Trump evalúa trasladar tropas de Alemania a Polonia
La posible reubicación se da tras el anuncio de retiro de soldados de Alemania y podría redefinir la estrategia militar de la OTAN en Europa del Este.
La posible reubicación se da tras el anuncio de retiro de soldados de Alemania y podría redefinir la estrategia militar de la OTAN en Europa del Este.
La medida habilita la llegada de fuerzas militares estadounidenses al país para participar en maniobras conjuntas en el marco de una cooperación estratégica en defensa.
"Significa poner en riesgo nuestra independencia y la defensa del Atlántico Sur", denunciaron los ediles de Unión por la Patria en un proyecto de resolución. Entienden que el Congreso el que debe habilitar el ingreso y egreso de tropas extranjeras al país.
"Las unidades de los distritos militares Sur y Oeste, que ya han concluido sus tareas, comenzaron a cargar en medios de transporte" y "empezarán a regresar a sus cuarteles hoy (martes)", anunció el portavoz del ministerio, Igor Konashenkov, citado por agencias de prensa rusas.