Preocupación de concejales kirchneristas por el ingreso de tropas estadounidenses a Mar del Plata

"Significa poner en riesgo nuestra independencia y la defensa del Atlántico Sur", denunciaron los ediles de Unión por la Patria en un proyecto de resolución. Entienden que el Congreso el que debe habilitar el ingreso y egreso de tropas extranjeras al país.