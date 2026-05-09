El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que evalúa trasladar tropas desde Alemania hacia Polonia, en el marco de un rediseño estratégico del despliegue militar en Europa, con el objetivo de reforzar el flanco oriental de la OTAN, según declaraciones realizadas este viernes.

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En un intercambio con periodistas, el mandatario señaló que la reubicación “es posible” y vinculó la iniciativa a la relación política que mantiene con el presidente polaco, Karol Nawrocki. “Le apoyé en su elección y ganó. Es un gran luchador; un tipo genial; me gusta mucho. Así que es posible. Podría hacerlo”, expresó.

La eventual decisión se produce luego de que el Pentágono anunciara la retirada de unos 5000 soldados estadounidenses de Alemania para el próximo año, aunque Trump adelantó que el recorte final podría ser “mucho mayor”.

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La medida generó sorpresa en Berlín y entre los aliados de la OTAN, en un contexto geopolítico marcado por la guerra en Ucrania, donde Rusia mantiene su ofensiva iniciada en 2022 y la alianza atlántica sostiene apoyo militar a Kiev.

Actualmente, Alemania concentra la mayor presencia de tropas estadounidenses en Europa. Un eventual traslado hacia Polonia implicaría reforzar un territorio estratégico, fronterizo con Ucrania, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, consolidando una nueva arquitectura de defensa en el este europeo bajo liderazgo de Washington.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas