Argentina, el país donde los alumnos más se distraen por el uso del celular en clase
El país superó a los otros ochenta que participaron de las pruebas PISA. El 54% de los estudiantes de 15 años no presta atención por utilizar el dispositivo.
El país superó a los otros ochenta que participaron de las pruebas PISA. El 54% de los estudiantes de 15 años no presta atención por utilizar el dispositivo.
La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un informe en el que reveló que nueve de cada diez personas que están manejando usan el teléfono. La advertencia la realizó su secretario de Servicios Públicos.
El presidente, que transmitió su mensaje en redes sociales, sufrió un pequeño altercado tecnológico que provocó que hablara de la cuestión.
Se trata de delincuentes que seguían la misma modalidad cometida días atrás y que trajo perjuicios millonarios para la compañía telefónica. Los mayores fueron aprehendidos y los menores entregados a sus padres.
El sindicato de trabajadores telefónicos es una clara muestra de la necesidad de actualizarse. Con el uso de la fibra óptica lograron que más 1600 personas que trabajaban colocando telefonía fija, sigan desempeñándose en el rubro.