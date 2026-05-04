Aumenta el sueldo de los senadores: cobrarán más de $11 millones al mes
El ajuste impacta desde mayo por la actualización salarial del Congreso y vuelve a generar debate por los ingresos de la dirigencia política.
El ajuste impacta desde mayo por la actualización salarial del Congreso y vuelve a generar debate por los ingresos de la dirigencia política.
El senador bonaerense de la UCR y candidato a concejal por Nuevos Aires criticó a los demás espacios y entendió el desinterés por las elecciones "si la agenda pasa por discusiones que están muy lejos de tu realidad".
El bloque de legisladores de UCR – Cambio Federal realizaron una presentación legislativa y pidieron que se discuta una nueva Ley que delimite claramente las zonas beneficiadas.
Lo aseguró el senador nacional por la Provincia, Maximiliano Abad, quien también subrayó que "se está jugando con la voluntad popular".
Según los legisladores, el proyecto plantea aumentos superiores a la inflación, lo que calificaron como “un ajuste directo al bolsillo de los contribuyentes”.
Senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio presentaron proyectos legislativos centrados en la situación de los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social.