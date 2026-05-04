Los senadores nacionales recibirán un nuevo aumento en sus ingresos a partir de mayo, lo que llevará sus dietas a superar los 11 millones de pesos mensuales en bruto.

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La suba está vinculada al sistema de actualización automática del Congreso, que ajusta los sueldos de los legisladores cada vez que se cierran paritarias para los trabajadores legislativos. De esta manera, los incrementos del personal impactan directamente en lo que perciben los integrantes de la Cámara alta.

El esquema salarial contempla una dieta base, adicionales por gastos de representación y un plus por desarraigo para quienes residen fuera del Área Metropolitana. Con la última actualización, los ingresos totales rondan entre los 11,4 y 11,6 millones de pesos brutos, aunque el monto final se reduce por descuentos.

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El aumento vuelve a instalar la discusión en un contexto económico complejo, ya que se trata de subas que se aplican de forma automática, sin necesidad de votación. Esto reaviva el debate sobre los ingresos de la política en comparación con el resto de la sociedad.

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