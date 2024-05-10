Sebastián Pareja inauguró el seminario de "Construcción política y gobierno"
Estuvo acompañado por el diputado provincial Alejandro Carrancio, el legislador provincial Gastón Abonjo y los concejales libertarios Cecilia Martínez y Emiliano Recalt.
Estuvo acompañado por el diputado provincial Alejandro Carrancio, el legislador provincial Gastón Abonjo y los concejales libertarios Cecilia Martínez y Emiliano Recalt.
Habrá talleres, seminarios e intervenciones artísticas en distintos espacios como bibliotecas, centros de salud y sociedades de fomento de distintos barrios de Mar del Plata y Batán.
Habrá teatro, exhibiciones y propuestas de formación.