Los Centros Gerontológicos de General Pueyrredon realizarán esta semana sus actividades de cierre de año, con muestras, talleres y propuestas abiertas al público. Los espacios de Vértiz 3920 y Brown 5234, gestionados por la Dirección de Personas Mayores, buscarán compartir el trabajo realizado durante 2025 y ofrecer nuevas alternativas de aprendizaje previas a la temporada de verano.

En Vértiz 3920, este miércoles se presentará la Muestra de Teatro Comunitario “Puro Teatro”, con obras, juegos y escenas a cargo del grupo coordinado por Mario González dentro del Programa Almacenes Culturales. La actividad comenzará a las 10.30 y será de acceso libre.

Ese mismo espacio abrirá el miércoles 26 la inscripción al Seminario Práctico “Pizzas y Budines”, un ciclo de tres encuentros que se dictará de 13.30 a 15.30. La propuesta incluirá contenidos teóricos y prácticos para aprender técnicas básicas de cocina. La inscripción se realizará por teléfono al 476-0457 o por WhatsApp al 223-525-0025.

En paralelo, el Centro Gerontológico de Brown 5234 llevará adelante el viernes 28 la Muestra Anual de Talleres 2025. Desde las 10, los distintos grupos exhibirán producciones, trabajos y experiencias desarrolladas durante el año, en un encuentro pensado para toda la comunidad.

Estas actividades representan el cierre formal del ciclo 2025 y anteceden la programación de verano coordinada por la Subsecretaría de Derechos Humanos. La agenda busca promover un envejecimiento activo, fomentar la participación plena y garantizar espacios de disfrute para las personas mayores de General Pueyrredon.

