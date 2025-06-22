Selección Sub-16

Argentina le ganó a Puerto Rico y jugará por el quinto puesto en la AmeriCup
Fue victoria frente a Puerto Rico por 64 a 58, con 23 puntos y 5/8 en triples para Kiara Miró Morra. Este domingo jugará por quinto puesto de la AmeriCup U16,
Fue victoria frente a Puerto Rico por 64 a 58, con 23 puntos y 5/8 en triples para Kiara Miró Morra. Este domingo jugará por quinto puesto de la AmeriCup U16,
El equipo de la marplatense Daiana Di Benedetto cayó ante Colombia por 44 a 39. El sábado a las 15.30 horas comenzará la reclasificación hacia el quinto puesto de la AmeriCup U16.
La Selección Argentina Sub-16 Femenina cayó 101-46 ante Estados Unidos en el cierre de la fase de grupos de la AmeriCup y terminó segundo en el Grupo.
La marplatense, entrenadora de la Selección U16 Femenina habló antes del debut en la AmeriCup de México ante Puerto Rico.
El arquero Genaro Rafaniello y Vicente Loustau fueron citados para una concentración donde además jugarán partidos amistosos ante el Seleccionado Sub-16 de Chile.
Después de una jornada con un empate y una derrota en el cierre de la fase regular, terminaron terceras en la zona por lo que no podrán pelear por el ascenso en el Argentino "B".