Con la ilusión intacta y la identidad como bandera, la Selección Femenina U16 inicia este lunes 16 de junio su participación en la AmeriCup de Irapuato (México), en busca de uno de los cuatro boletos rumbo a la Copa del Mundo U17 del próximo año. El debut será a las 15.30 horas ante el combinado de Puerto Rico y con transmisión en vivo por Básquet Pass y por el canal oficial de FIBA en YouTube.

Con el inicio del torneo a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico transmite tranquilidad y confianza en el trabajo realizado. El equipo llega en óptimas condiciones tras una preparación exigente y planificada: “Físicamente creo que en estos días dimos un salto de calidad, incorporando nuevos conceptos y reglas en relación al Sudamericano, pero siempre conservando nuestra identidad”, explicó la marplatense Daiana Di Benedetto.

En ese proceso de evolución continúa, también se dió una construcción humana que hoy marca una diferencia. La entrenadora subrayó el valor de esa transformación y maduración deportiva: “El equipo está más unido, positivo y fuerte que nunca. Valoro el grupo humano, jugadoras y staff, que hace que seamos una gran familia, que va por el mismo camino y hablando el mismo idioma”.

En cuanto a la propuesta de juego, Daiana anticipó: “Buscamos consolidar nuestra identidad defensiva, sabiendo que tenemos que ser intensas y fuertes atrás para poder correr y atacar. Avanzamos sobre nuestro juego colectivo, convencidas de que pasarnos la pelota nos va a dar tiros y espacios para atacar mejor”, continuó con su análisis.

Con relación a las metas, la coach no dudó: “El objetivo claro es clasificar al Mundial del año que viene. Sabemos que es un grupo difícil pero trabajamos mucho para competir al más alto nivel que podamos”. Además de Puerto Rico, el selectivo nacional compartirá el Grupo A con Estados Unidos y Venezuela.

Finalmente, expresó lo que representa para ella repetir nuevamente este rol: “Para mí liderar a este equipo representa orgullo, un gran compromiso y mucha responsabilidad. Sé que ocupo un lugar de privilegio y ojalá eso motive a muchas entrenadoras mujeres a seguir creciendo. Me siento muy agradecida a quienes confían en mi trabajo”. Su recorrido profesional reciente incluye la dirección técnica de Instituto en la Liga Femenina, además de liderar al seleccionado U15 al bronce Sudamericano en Barquisimeto (Venezuela).

El formato de la competencia establece que todos los equipos accederán a los cuartos de final, instancia en el que se cruzará con alguno de los países que conforman el Grupo B (Colombia, Canadá, Panamá y México), Los ganadores avanzarán a semifinales, mientras que los perdedores jugarán por los puestos del 5° al 8°.

SELECCIÓN U16 FEMENINA

Francisca Canello Novelli | 2009 | Libertad de Sunchales

Renata Canepa | 2009 | Vélez Sarsfield

Lourdes Castro Ibarra | 2009 | Club Social y Deportivo Brinkman

Santina Cherot Magri | 2009 | Regatas Uruguay

Manuela González | 2009 | Regatas De Uruguay

Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora

Sofía Massa | 2009 | Obras Sanitarias

Melina Milardovich | 2010 | Centenario de Venado Tuerto

Kiara Miró Morra | 2009 | Sportivo Bolívar

Venetia Oliva Ioanidis | 2010 | Deportivo Berazategui

Isabella Roldán | 2009 | Atlético 9 de Julio

Sofía Rosso | 2009 | Libertad de Sunchales

FIXTURE:

Lunes 16/6 | Puerto Rico vs. Argentina

Martes 17/6 | Argentina vs. Venezuela

Miércoles 18/6 | Estados Unidos vs. Argentina

Jueves 19/6 | Día de descanso

Viernes 20/6 | Cuartos de Final

Sábado 21/6 | Semifinal

Domingo 22/6 | Final