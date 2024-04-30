¿Cómo impacta el estrés en la vida cotidiana?: recomendaciones para superarlo
La licenciada en Psicología, Alejandra Linardi dialogó con El Marplatense y explicó cuáles son los detonantes y cómo sobrevivir con hábitos.
La licenciada en Psicología, Alejandra Linardi dialogó con El Marplatense y explicó cuáles son los detonantes y cómo sobrevivir con hábitos.
La planificación y constancia es fundamental según los especialistas.
Se pueden utilizar productos menos invasivos con el fin de preparar la piel para la exposición solar y lograr un tono más parejo.
Se pueden realizar en el hogar con bandas de resistencia y mancuernas.
Para que no se haga interminable esta etapa, la actividad física es una alternativa saludable para transitar este momento y sacarle algo positivo.
La tendencia para ver cambios es entrenar pesado, alimentarse correctamente y respetar los períodos de descanso.