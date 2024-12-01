Mar del Plata culminó 3° en el Regional Sub-14

El equipo Sub-14 “B” de Mar del Plata jugó este domingo el último partido del Campeonato Regional de la categoría en Bahía Blanca y superó a la Asociación del Centro de la Provincia por 1 a 0 para quedarse con el 3° lugar. Además, la arquera Brisa Felli se quedó con el premio a la mejor en su puesto