Regional Sub-14

Dos finalistas locales en los Regionales Sub-14
Banco Provincia y Talleres jugarán finales en los Regionales Sub14 que se disputan en la ciudad.
Banco Provincia y Talleres jugarán finales en los Regionales Sub14 que se disputan en la ciudad.
Del Valle de Necochea, Banco Provincia, Campo de Pato de Balcarce y Talleres, pasaron a la etapa de definición de distintos torneos Regionales Sub-14 que se disputan en Mar del Plata.
En el Regional "E" Sub-14 el equipo del puerto fue campeón y además hubo destacadas actuaciones de Del Valle de Necochea y Banco Provincia.
Mar del Plata recibe desde este jueves los Campeonatos Regionales Sub-14 desde la A hasta la G con distintos representantes locales.
El equipo Sub-14 “B” de Mar del Plata jugó este domingo el último partido del Campeonato Regional de la categoría en Bahía Blanca y superó a la Asociación del Centro de la Provincia por 1 a 0 para quedarse con el 3° lugar. Además, la arquera Brisa Felli se quedó con el premio a la mejor en su puesto