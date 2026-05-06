La carta del armador marplatense que llegó a Milei
Sebastián Agliano expuso la crisis del sector portuario en una nota cargada de historia personal. Fue derivado al Ministerio de Economía, pero todavía no fue recibido.
Sebastián Agliano expuso la crisis del sector portuario en una nota cargada de historia personal. Fue derivado al Ministerio de Economía, pero todavía no fue recibido.
Será en el marco de la 43ª Fiesta Nacional de los Pescadores. Tendrá lugar la procesión náutica con las lanchitas amarillas y se contará con la presencia del obispo Ernesto Giobando.
El presidente de la Fundación Fauna Marina, Juan Lorenzani, aclaró la situación que alertó a la gente en una de las playas céntricas de la ciudad.
Presidida por el Obispo Gabriel Mestre, la procesión recorrió las calles del puerto de la ciudad y llegó hacia la Banquina. Fue una jornada emotiva con homenajes a los tripulantes del ARA San Juan, El Repunte, Rigel y San Antonino. La Reina Nacional de los Pescadores, Julieta Romero, junto a sus Pri
La pequeña embarcación en la que navegaban los dos hombres se habría dado vuelta producto de las fuertes ráfagas de viento. Los cuerpos fueron encontrados flotando en el agua
Prefectura Naval realiza el operativo con aviones, barcos y motos, para dar con Amadeo Martínez y Franco Soria. "No se los buscó el día viernes a las primeras horas de la desaparición", señalaron.
En el marco de cierre de la XXXVII Fiesta Nacional de los Pescadores se llevarán a cabo los emotivos festejos a San Salvador, Patrono de los pescadores. Este año habrá homenajes a los tripulantes del ARA San Juan, San Antonino, Rigel y El Repunte y se orará por todos los desaparecidos en el mar.