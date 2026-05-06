Este domingo finaliza la Fiesta de los Pescadores

En el marco de cierre de la XXXVII Fiesta Nacional de los Pescadores se llevarán a cabo los emotivos festejos a San Salvador, Patrono de los pescadores. Este año habrá homenajes a los tripulantes del ARA San Juan, San Antonino, Rigel y El Repunte y se orará por todos los desaparecidos en el mar.