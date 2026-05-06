En medio de la profunda crisis que atraviesa el puerto de Mar del Plata, la voz de Sebastián Agliano tomó un tono distinto. No fue solo un reclamo por el precio del gasoil o las trabas que mantienen a parte de la flota fresquera sin operar. Fue, como él mismo lo definió, “una carta personal”.

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“No escribí como dirigente, escribí como hijo de pescador”, expresó el referente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, al referirse a la nota que envió al Presidente de la Nación. Allí no planteó un pedido sectorial tradicional, sino que buscó poner en palabras la realidad cotidiana de quienes viven del mar.

“Hablé en nombre de las familias del puerto, de los fileteros, de los camioneros, de las viudas que todavía preguntan cómo viene la pesca. No pedí beneficios, pedí ser escuchado”, remarcó.

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La respuesta oficial llegó desde Presidencia con rapidez, pero en términos administrativos: se le informó que no podrá ser recibido por cuestiones de agenda y que su solicitud fue derivada al Ministerio de Economía. Sin embargo, hasta el momento, no fue convocado por ninguna autoridad.

“Entiendo que no puedan recibirme, pero yo no buscaba una mesa técnica: quería que el Presidente mirara a los ojos a las familias de los barquitos amarillos”, señaló, dejando en claro el espíritu de su planteo.

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En paralelo, el contexto que motivó la carta no cambia. El aumento del gasoil —que ronda los 2.400 pesos—, el desfasaje en los plazos de pago y las dificultades operativas mantienen en jaque a la actividad. Incluso, según advierten desde el sector, hay embarcaciones que permanecen paradas por la imposibilidad de afrontar costos y por normativas que consideran desactualizadas.

A pesar del escenario, Agliano confirmó que seguirá los canales institucionales y se presentará ante el Ministerio de Economía, tal como le fue indicado. Pero también dejó en claro que su pedido sigue vigente.

“Tengo paciencia de pescador, pero no quiero que este pedido se cierre. Detrás de esa carta hay una realidad que duele”, afirmó.

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Su mensaje, atravesado por la historia familiar y la identidad portuaria, trasciende lo económico. Es, en definitiva, el reflejo de un sector que siente que, una vez más, su voz corre el riesgo de quedar reducida a un expediente.