Infancia y pantallas: cómo encontrar el equilibrio en la era digital
Especialistas advierten sobre los efectos de la sobreexposición tecnológica en los niños y proponen una educación digital basada en la curiosidad, el diálogo y el juego libre.
Especialistas advierten sobre los efectos de la sobreexposición tecnológica en los niños y proponen una educación digital basada en la curiosidad, el diálogo y el juego libre.
Son dos mujeres de 39 y 44 años. Además, en la causa fue detenido un joven de 18. Ocultaban la actividad con una barbería y un almacén como fachadas.
El mundial invita a pasar más horas frente a los televisores.
Los especialistas destacan la importancia de moderar el uso pero no prohibirlo.
Fatiga, luminosidad, parpadeo, postura, enclautramiento y distancia... algunos de los temas a tener en cuenta ante una mayor exposición a televisores, celulares y computadoras.
La exposición al celular y computadora genera fatiga y estrés visual. Recomendaciones de los especialistas para cuidar la piel en casa.