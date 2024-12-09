Argentina campeona panamericana de Padel en Mar del Plata
El Seleccionado Masculino y Femenino de Veteranos logró el título en el Panamericano que se desarrolló en Mar del Plata este fin de semana.
El Seleccionado Masculino y Femenino de Veteranos logró el título en el Panamericano que se desarrolló en Mar del Plata este fin de semana.
La competencia comenzará este jueves y se extenderá hasta el domingo con la presencia de duplas de nueve países que jugarán en seis clubes de la ciudad.
Entre el 10 y el 12 de diciembre, varios complejos de Mar del Plata recibirán el Campeonato Panamericano de Padel que contará con 250 deportistas provenientes de todo el continente.