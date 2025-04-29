El Movimiento Teresa Rodríguez montó una olla popular en pleno centro
Desde San Martín y Córdoba cuestionan la negociación del Gobierno nacional con el FMI. “Lo único que hacemos nosotros es trabajar, pero no alcanza para nada”, manifestaron.
Desde San Martín y Córdoba cuestionan la negociación del Gobierno nacional con el FMI. “Lo único que hacemos nosotros es trabajar, pero no alcanza para nada”, manifestaron.
Realizaron hoy una olla popular en Beruti y Calaza, en el marco de una jornada nacional. Cuestionaron a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El frente de organizaciones en lucha se manifiesta en Teodoro Bronzini y Balcarce. Reclaman que hace un año mantienen comedores y el Municipio solo les entregó 30 leches.
Con un corte en Luro e Hipólito Yrigoyen, Barrios de Pie junto a el Polo Obrero llevaron a cabo una olla popular para reclamar que un funcionario local los atienda. Quieren "más trabajo para las cooperativas, que se activen los pagos de programas nacionales y que se declare la emergencia alimentaria