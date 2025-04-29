Organizaciones insisten con que se declare la emergencia alimentaria

Con un corte en Luro e Hipólito Yrigoyen, Barrios de Pie junto a el Polo Obrero llevaron a cabo una olla popular para reclamar que un funcionario local los atienda. Quieren "más trabajo para las cooperativas, que se activen los pagos de programas nacionales y que se declare la emergencia alimentaria