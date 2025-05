Integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez realizaron un corte con olla popular esta mañana en pleno centro marplatense, en reclamo a la presencia del Gobierno nacional en el FMI y en contra de la “precarización laboral”. También cuestionaron la acción del Gobierno municipal al que consideraron “burocrático”.

El corte se realizó en Córdoba y San Martín, a metros de las sedes de los banco Nación y Provincia, donde se montó una olla popular. “Acá estamos, poniendo un poco de comida en la olla, para que se abastezca toda la gente que viene acá a comer un plato de comida. Y vamos a sobrellevar hasta que nos den alguna respuesta”, señaló Aurelia, integrante del movimiento social.

Sobre el reclamo, cuestionó la presencia del Gobierno nacional en el FMI y lamentó que “cada gobierno que pasa dice que paga la deuda externa, pero para mí no paga la deuda externa porque está todo precarizado, con cada vez más aumentos. Y no hay beneficio para los argentinos”.

La manifestante resaltó que “se llevan el agua, el litio, el petróleo y todo de acá de la Argentina, pero para nosotros directamente no hay ni trabajo. Y por ese motivo estamos acá, para ver qué vamos a hacer, porque no hay otra cosa que hacer, porque cada vez está todo más precarizado, con hambre. Tampoco hay medicación, no hay una educación digna para este país”.

La integrante del Movimiento Teresa Rodríguez agregó que “lo único que hacemos nosotros es trabajar, pero no alcanza para nada. No hay un trabajo en blanco, no hay cobertura médica, no hay nada”. Y lamentó que “están reprimiendo a los jubilados cada vez que salen a la calle”.

Tras cuestionar también al Gobierno municipal por ser “burocrático”, Aurelia comentó que ayer escuchó al intendente Guillermo Montenegro “y de lo que decía que iba a hacer, acá no se ve nada. Está cada vez peor. Mar de Plata es un lugar turístico, pero tampoco hay nada”.