nuevo presidente

Bolivia define mañana en ballotage su próximo presidente
Los contendientes son Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libertad y Democracia.
Los contendientes son Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libertad y Democracia.
Ocho candidatos compiten por suceder al presidente Gabriel Boric. Jara sería la más votada en la primera vuelta, pero perdería con los dos candidatos de derecha en un eventual balotaje.
Así lo aseguró el republicano, quien juró hoy como el 47° presidente de Estados Unidos, prometiendo una “revolución de sentido común”.
Se desarrollará el 20 de enero y comenzará con una recepción en la Casa Blanca, donde el presidente saliente, Joe Biden, recibirá al electo.
El ganador de las elecciones en el país vecino abogó por construir una relación sobre la base del “sentido común” con Javier Milei, pese a las diferencias ideológicas.