Las elecciones presidenciales de este domingo en Chile se perfilan como una de las más reñidas de los últimos años. Ocho candidatos compiten por suceder al presidente Gabriel Boric, en una jornada que también renovará la totalidad de la Cámara de Diputados (155 escaños), 23 de los 50 senadores y los consejeros regionales. El voto vuelve a ser obligatorio tras 13 años, con más de 15,7 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.

Según las últimas encuestas, Jeannette Jara, del oficialismo, lidera la intención de voto con un 33,2%, seguida por José Antonio Kast y Johannes Kaiser, ambos con un 16,8%. Más atrás se ubican Franco Parisi (14,2%) y Evelyn Matthei (13,9%). Ninguno alcanzaría el 50% más uno necesario para evitar el balotaje, previsto para el 14 de diciembre.

Jara es candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, afiliada al Partido Comunista. Ex ministra de Trabajo de Boric, se presenta como una figura pragmática y dialoguista. Ha impulsado reformas laborales y previsionales, y busca distanciarse de los regímenes de Cuba y Venezuela.

Por su parte Kast es líder del Partido Republicano, representa a la derecha más dura. Es su tercer intento presidencial. Con posturas conservadoras en temas sociales y de seguridad, es crítico del aborto, la migración y el matrimonio igualitario. Ha moderado su discurso, pero mantiene una base ideológica firme.

Kaiser es diputado y fundador del Partido Nacional Libertario. Ex youtuber, con un discurso radical contra las élites, el feminismo y la inmigración. Se declara admirador de Pinochet y propone medidas como la eliminación del lenguaje inclusivo y la reducción del Estado.

Por último, Matthei es economista y ex alcaldesa de Providencia. Representa a la centroderecha tradicional (Chile Vamos). Fue ministra de Trabajo de Sebastián Piñera y es considerada su heredera política. Su campaña se enfoca en seguridad, economía y migración.

Los sondeos proyectan que Jeannette Jara sería la más votada en primera vuelta, pero perdería en un eventual balotaje frente a cualquiera de sus principales rivales. En duelos hipotéticos, Kast y Kaiser obtendrían un 46% frente al 40–41% de Jara, mientras que Matthei la superaría con un 44% frente al 37%.

La elección se presenta como una virtual primaria entre las distintas expresiones de la derecha, que llegan divididas, y una izquierda que busca retener el poder pese a la baja popularidad del gobierno saliente.

Fuente: con información de TN