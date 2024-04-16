Seguridad vial: ONG Familiares de Víctimas “avala” el proyecto que busca elevar sanciones
Desde la entidad, Héctor Blasi destacó que el legislador Martínez Bordaisco los convocó para presentarles el proyecto.
Desde la entidad, Héctor Blasi destacó que el legislador Martínez Bordaisco los convocó para presentarles el proyecto.
La asunción se oficializó tras la renuncia de Agustín Maspoli al cargo en julio. Se recuerda que, además, será candidato a concejal en las próximas elecciones de septiembre.
El senador bonaerense de la UCR y candidato a concejal por Nuevos Aires criticó a los demás espacios y entendió el desinterés por las elecciones "si la agenda pasa por discusiones que están muy lejos de tu realidad".
Lo afirmó el presidente del cuerpo, Ariel Martínez Bordaisco quien ponderó la “transparencia y austeridad” en la utilización del presupuesto, además de las modificaciones en el reglamento interno. Se crearon nuevas comisiones y se le dio importancia a la modernización.
Acompañado por Ariel Martínez Bordaisco, primer precandidato a senador provincial, el exlegislador recorrerá emprendimientos del distrito y dialogará con referentes del espacio que tiene a Facundo Manes como referencia para las legislativas 2021. "La independencia municipal es clave para los Intende
El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco trazó un pensamiento en torno a la posibilidad de que un marplatense pueda manejar los destinos del centenario partido desde las próximas elecciones del mes de octubre.