El legislador marplatense Ariel Bordaisco, representante del radicalismo, asumió formalmente como nuevo titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. La asunción, comunicada a las autoridades legislativas, se oficializó tras la renuncia de Agustín Maspoli al cargo en julio. Este cambio tuvo lugar en la sede de la Cámara alta, en La Plata, y marca un nuevo liderazgo para el bloque hasta diciembre de 2025.

Se recuerda además que Bordaisco participará como candidato a concejal por General Pueyrredon en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Integrará el segundo lugar en la lista del espacio Nuevos Aires, encabezada por Gabriela Azcoitia.

Bordaisco formalizó su designación mediante una carta dirigida al secretario legislativo de la Cámara, Luis Rolando Lata. En el mismo documento, presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo, argumentando que esta decisión responde a su nueva responsabilidad como presidente del bloque UCR + Cambio Federal, integrado por ocho senadores del radicalismo y el monzoismo.

Como presidente del bloque, Bordaisco tendrá un rol clave en la Comisión de Labor Parlamentaria, donde se negocian con las autoridades de la Cámara y otros espacios políticos los temas a tratar en las sesiones legislativas. Su mandato al frente del bloque se extenderá hasta diciembre de 2025, cuando finalice su periodo como senador por la Quinta sección electoral, cargo al que no buscará reelección.

Fuente: con información de Diputadosbsas

