Realizan la primera edición de "Historietas al Frente", un evento que reúne a 50 autores de todo el país
Será desde hoy hasta el domingo en La Casa de Enfrente, ubicada en 25 de Mayo y Córdoba.
Será desde hoy hasta el domingo en La Casa de Enfrente, ubicada en 25 de Mayo y Córdoba.
Caricaturista de profesión, dueño de un humor retorcido y con un vida rodeada de mitos, en 1938 creó en The New Yorker a los personajes que lo convertirían en una celebridad.
El EPAH! es un evento gratuito que reúne a artistas y editoriales independientes de la ciudad y todo el país. Se llevará a cabo este fin de semana en nuestra ciudad.