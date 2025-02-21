El Club Náutico restauró la escultura de Guillermo Vilas
La institución, como parte de los festejos por sus 100 años anunció la restauración de la obra "Vilas, el revés argentino".
La institución, como parte de los festejos por sus 100 años anunció la restauración de la obra "Vilas, el revés argentino".
Dirigido por Matías Gueilburt, se estrena el 27 de octubre por Netflix. Se basa en la investigación del periodista deportivo Eduardo Puppo. Su diario íntimo, sus discursos repletos de carisma y su costado rockstar.
Se llama “Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada” y estará disponible en la plataforma desde el 27 de octubre.
Idolatrado en todos lados, en Mar del Plata tiene sus mayores recuerdos de sus inicios en el club Náutico donde una estatua lo homenajea. Hoy, atravesando una dura enfermedad, se recuesta en el afecto de sus cuatro hijos y su esposa.