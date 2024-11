El Club Náutico Mar del Plata cuenta en su interior con un elemento muy valioso que tiene tanto un significado simbólico como concreto para la historia del deporte de la ciudad de Mar del Plata. Un 20 de noviembre de 2012 se descubrió por primera vez la escultura “Vilas, el revés argentino" del escultor Daniel Masi.

A 12 años de ese momento histórico, la entidad del puerto de Mar del Plata donde creció y aprendió a desarrollar su técnica el jugador más importante de la historia del tenis argentino, informó que, con motivo de la reciente remodelación de los espacios del club, se va a cambiar la orientación de la misma y se va a proceder a restaurarla para que recupere su brillo original.

Justamente sobre aquél día tan particular que contó con la presencia del jugador marplatense, el periodista Eduardo Puppo en su libro biográfico que está finalizado esperando a ser editado luego de que se resuelva finalmente la ATP la situación respecto de su ranking, tiene un párrafo específico donde habla de la estatua.

"Me emociona y me pone feliz, algo bueno que llena mi alma, lo comparo con mi ingreso al Hall of Fame. La escultura me gustó de verdad, es la primera que me hacen y agradezco la iniciativa y al artista, porque logró el momentum: el ojo izquierdo con el que yo visualizaba a la pelota, el impacto, los músculos trabados... Le hace justicia a la técnica de mi revés, tiene cosas que sólo yo sabía, no entiendo cómo las descifraron. Y el texto de la placa es hermoso, refleja lo que hice".

Justamente esa placa es la que enumera todos los logros obtenidos por el tenista y además, tiene un detalle que es el logo de la marca Peugeot con la que tuvo una larga relación a lo largo de su carrera profesional.

Este símbolo del tenis argentino tendrá una restauración de la obra a 12 años de su descubrimiento sabiendo de la importancia que tiene para la historia del deporte de la ciudad también.