Denuncian el abandono de una obra clave para el gas en Mar del Plata y la Costa Atlántica

El gremio STIGAS alertó que la Planta Compresora de Las Armas, parte estratégica del Gasoducto de la Costa, fue paralizada con un avance cercano al 80%. Reclaman su reactivación inmediata por el impacto directo en el servicio, la expansión de la red y el empleo.