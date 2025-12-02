Con una inversión de USD 3.900 millones, Camuzzi lanza proyecto de exportación de Gas Natural Licuado
Es mediante el proyecto “LNG Del Plata”, que se desarrollará en el Puerto La Plata. Transportará gas natural desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires.
Es mediante el proyecto “LNG Del Plata”, que se desarrollará en el Puerto La Plata. Transportará gas natural desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires.
El gremio STIGAS alertó que la Planta Compresora de Las Armas, parte estratégica del Gasoducto de la Costa, fue paralizada con un avance cercano al 80%. Reclaman su reactivación inmediata por el impacto directo en el servicio, la expansión de la red y el empleo.
La titular del Consejo Escolar aseguró que se van a invertir 8 millones de pesos para el arreglo de calefactores, y 140 millones de pesos en reparaciones y puesta en funcionamiento de diferentes establecimientos educativos.