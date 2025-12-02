Con una inversión de USD 3.900 millones en los próximos 20 años, Camuzzi Gas Inversora S.A. anunció su ingreso al mercado internacional del Gas Natural Licuado (GNL) mediante el proyecto “LNG Del Plata”, que se desarrollará en el Puerto La Plata.

El emprendimiento utilizará la capacidad ociosa del sistema nacional durante los meses de verano para transportar gas natural desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires, permitiendo la producción y exportación sostenida de energía. Se trata de un proyecto dual que exportará más de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL -equivalentes a más de 9 millones de m³ diarios de gas natural- y reforzará el abastecimiento interno en los meses de mayor demanda.

“Este proyecto es sumamente relevante para el desarrollo del país, ya que no solo permitirá generar 500 puestos directos de trabajo, sino que a lo largo de los 20 años de operación previstos aportará más de USD 14.500 millones en divisas provenientes de exportaciones, acompañando de esta forma el potencial del país y su rol estratégico en el abastecimiento energético mundial”, destacó Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora.

La inversión inicial contempla la construcción de infraestructura de transporte para movilizar el gas natural desde Buchanan hasta Ensenada, un gasoducto subacuático de 10 km y una plataforma offshore para el amarre del buque licuefactor. La compañía se encuentra en negociaciones avanzadas con una empresa internacional especializada en este tipo de operaciones.

Las obras comenzarán en 2026 y el inicio de operaciones está previsto para 2028. Entre septiembre y mayo, LNG Del Plata exportará más de 9 millones de m³ diarios de gas natural producido en Vaca Muerta, que será licuado en puerto para su transporte marítimo y posterior regasificación en destino. Durante el invierno, el proyecto liberará gas natural para atender los picos de demanda interna, optimizando la seguridad del sistema y reduciendo costos de generación eléctrica al desplazar combustibles líquidos más caros.

