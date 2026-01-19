El Sindicato de la Industria del Gas de la Costa Atlántica (STIGAS) denunció el estado de abandono de la Planta Compresora de Las Armas, una obra considerada central para el sistema gasífero regional que fue frenada cuando ya se encontraba prácticamente terminada. Según indicaron, la paralización se produjo sin definiciones oficiales sobre su continuidad.

Ads

Desde el gremio explicaron que la infraestructura fue diseñada para aumentar la capacidad de transporte y mejorar la presión del gas natural en Mar del Plata y gran parte de la Costa Atlántica, aportando previsibilidad, seguridad operativa y respuesta ante picos de consumo. Sin embargo, la obra quedó detenida y luego abandonada, pese a que restaba solo el tramo final de los trabajos.

“La Planta Compresora de Las Armas es fundamental para el desarrollo energético de la región. Dejarla inconclusa cuando estaba prácticamente terminada implica un enorme desaprovechamiento de recursos públicos y una señal muy negativa para el futuro de la infraestructura gasífera”, afirmó Ezequiel Serra, secretario general de STIGAS.

Ads

En el caso puntual de Mar del Plata, el sindicato remarcó que la finalización de la planta permitiría garantizar mayor presión en la red, evitar cortes y ampliar la factibilidad de conexión para nuevos hogares e industrias, en una ciudad que suele enfrentar restricciones durante los períodos de mayor demanda. De haberse concluido, el sistema habría quedado más robusto, con mejor calidad del servicio.

Además, STIGAS advirtió que el abandono no solo implica una pérdida económica, sino también el deterioro progresivo de instalaciones y equipamiento ya montado, lo que limita la expansión del gas por redes y compromete la calidad del suministro en decenas de localidades que dependen de este refuerzo.

Ads

“Mientras se habla de ajuste y recorte, se deja abandonada una obra clave que podría estar prestando un servicio esencial a la comunidad”, cuestionó Serra, al tiempo que señaló el impacto directo en los trabajadores del sector y en miles de usuarios.

Por último, el gremio exigió la inmediata reactivación y finalización de la Planta Compresora de Las Armas y reclamó una decisión política urgente que priorice la inversión en infraestructura energética, el empleo y el derecho de la población a contar con un servicio de gas seguro, confiable y de calidad.

Puede interesarte