fintech argentina

ARCA dio marcha atrás y excluyó a las billeteras virtuales del Impuesto al Cheque
La medida había sido anunciada sobre fines del año pasado. El Impuesto al Cheque implica una retención del 1,2% sobre las transacciones financieras.
La medida había sido anunciada sobre fines del año pasado. El Impuesto al Cheque implica una retención del 1,2% sobre las transacciones financieras.
Las empresas fintech, combinaron finanzas y tecnología para entender las necesidades de las personas y adaptarles un servicio a su realidad.