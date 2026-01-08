La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió excluir a las billeteras virtuales del pago del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como Impuesto al Cheque, una medida que había sido incorporada hacia fines de 2025 y que generó preocupación en el sector fintech. La decisión alcanza a las plataformas sin licencia bancaria y rige desde el inicio de 2026 en todo el país.

La exclusión se produjo luego de que varias billeteras virtuales tomaran conocimiento, a finales del año pasado, de que dejarían de estar exentas del tributo. Entre las afectadas se encontraban aplicaciones que operan bajo el esquema de proveedor de servicios de pago (PSP), como Mercado Pago, App YPF, Prex, Carrefour Banco, Shell Box y Claro Pay, entre otras.

Durante el cierre de 2025, ARCA había incorporado al padrón del Impuesto al Cheque a las fintech que no cuentan con licencia bancaria, equiparándolas en términos tributarios a otras entidades financieras. Sin embargo, esa decisión finalmente no se implementó y el organismo optó por dar marcha atrás.

Distinta es la situación de las billeteras cripto, que continúan dentro del padrón de contribuyentes, tal como ocurre desde fines de 2024, y siguen alcanzadas por el tributo.

El Impuesto al Cheque implica una retención del 1,2% sobre las transacciones financieras, distribuida en partes iguales entre el emisor y el receptor de los fondos, siempre que al menos uno de los participantes sea una persona jurídica. De haberse aplicado a las billeteras virtuales, el impacto habría recaído especialmente en comercios y pymes que las utilizan para cobrar ventas o realizar pagos a proveedores.

La decisión de ARCA generó alivio en el sector fintech, ya que una mayor carga impositiva habría implicado un incremento de costos operativos, con un posible traslado a las comisiones que afrontan los usuarios finales. Además, la medida habría alterado los incentivos competitivos entre bancos tradicionales y plataformas digitales de pago.

La discusión también reavivó el debate sobre el marco regulatorio de las billeteras virtuales. La inclusión de los PSP en el impuesto habría significado un cambio respecto del tratamiento previo, que contemplaba un esquema de exención similar al de los bancos, y abría la puerta a nuevas exigencias regulatorias en un contexto de creciente uso de estas plataformas para pagos, transferencias y consumo.

En este escenario, el mercado sigue atento a la postura de Mercado Pago, que concentra cerca de dos tercios del mercado local de billeteras virtuales y cuya posición podría incidir de manera decisiva en el diálogo futuro entre el sector fintech y el Estado.

Fuente: con información de UCIP