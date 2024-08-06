Fernando E. Juan Lima

El Festival de Cine de Mar del Plata y Cine.Ar Play se unen para llevar los mejores films a todo el país

Se trata de un especial desde la plataforma del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales donde es posible descubrir, disfrutar o re ver una selección especial de películas y cortometrajes nacionales que pasaron por las ediciones anteriores.