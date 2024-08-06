Fernando E. Juan Lima

El INCAA anunciará próximamente las nuevas autoridades del Festival de Cine de Mar del Plata
Se indicó que el periodista Gabriel Lerman y el productor Jorge Stamadianos podrían reemplazar a los renunciantes Fernando Juan Lima y Pablo Conde.
Se indicó que el periodista Gabriel Lerman y el productor Jorge Stamadianos podrían reemplazar a los renunciantes Fernando Juan Lima y Pablo Conde.
Desde la organización del encuentro cinematográfico aseguran que se sigue trabajando para darle forma a la programación. La 39ª edición tiene fecha confirmada del 21 de noviembre al 3 de diciembre.
Pablo Conde publicó un extenso texto en redes donde explicó sus motivaciones. Es la segunda renuncia en menos de un mes, luego de la salida del Presidente del certamen, Fernando Juan Lima.
Se trata de un especial desde la plataforma del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales donde es posible descubrir, disfrutar o re ver una selección especial de películas y cortometrajes nacionales que pasaron por las ediciones anteriores.