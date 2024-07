Son horas de tensión en la organización del 39° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, luego de que se conociera la renuncia de su presidente, Fernando Juan Lima, aunque desde la producción del certamen cinematográfico aseguraron que su realización “sigue en pie” de cara a la fecha anunciada, del 21 de noviembre al 3 de diciembre de este año.

Desde que el Gobierno nacional avanzara con cambios en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y se confirmara que el Festival de Mar del Plata tenía que conseguir aportes privados para financiarse, no dejan de surgir informaciones en torno la realización del principal festival de cine de la región. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse hacia la 39ª edición, la sorpresiva renuncia de Lima volvió a generar dudas.

Sin embargo, fuentes de la organización consultadas por El Marplatense, indicaron que “el Festival sigue en pie”, aunque todavía no hay certezas respecto de cómo será la programación y la estructura de esta edición. “En eso está trabajando el área específica del INCAA junto a la Municipalidad de General Pueyrredon, especialmente en la figura del intendente Montenegro”, dijo la fuente consultada.

En relación a la renuncia de Lima, la fuente mencionada señaló que su diferencia con el INCAA estuvo relacionada con “cuestiones de programación y de maneras de como se debe llevar a cabo un festival de estas dimensiones”.

Hoy en una publicación de redes sociales, el ahora ex presidente del encuentro dijo “no he de seguir presidiendo el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Me pesa tener que irme así, tan avanzado el año y con tantas cosas en proceso para la próxima edición. Son muchas (demasiadas) las cosas que no compartimos, las ausencias que se vienen señalando y los avances y actos que consideramos impropios. Frente al planteo de estas circunstancias la decisión política fue la de que no continuase en el cargo”.

Se recuerda que el Festival de Mar del Plata es de Categoría A y su estructura está pautada por el reglamento que impone la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF). De todos modos, al día de la fecha se desconoce qué secciones lo van a integrar y cuáles serán los espacios con los que contará para exhibiciones. Se recuerda que históricamente la Sala Piazzolla ha sido el gran escenario del certamen, pero consultado por este medio, el director provincial de Artes de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Marán, señaló que “a nivel dirección del Auditórium no hemos recibido ninguna consulta”.