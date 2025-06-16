Vuelve la Feria de Invierno con más de 140 proyectos editoriales y una agenda cargada de actividades gratuitas
Su cuarta edición se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de junio, de 14 a 21 en el Teatro Auditorium.
Su cuarta edición se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de junio, de 14 a 21 en el Teatro Auditorium.
Con una grilla cargada de actividades, la participación de referentes nacionales y locales, el evento reafirmó su lugar como uno de los eventos culturales más importantes de Mar del Plata.
Será en el Foyer del Auditorium de 14 a 21 y estará organizada por el colectivo fundador de la librería “El Gran Pez”. Participarán cien editoriales y productores gráficos.