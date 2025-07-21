Familiares de víctimas del Repunte se reunieron con Patricia Bullrich y le realizaron un pedido formal
La reunión se logró a partir de numerosas gestiones por el decreto que disolvió la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).
La reunión se logró a partir de numerosas gestiones por el decreto que disolvió la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).
El abogado Luis Tagliapietra, que representa a familiares de 14 tripulantes, presentó un recurso extraordinario para que la causa deje de estar radicada en Río Gallegos y el proceso judicial se lleve a cabo en la ciudad.
Así lo indicó el referente de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito tras la noticia referida al jefe departamental de policía.
Fernando Maldonado, cuñado de la víctima, expresó su bronca y dolor después de conocer el fallo que condenó a tres años de prisión a la mujer que lo atropelló y mató.
De acuerdo a los familiares, el Municipio le prohibió ubicar a la copia del submarino por cuestiones de seguridad. Mientras tanto, el monumento continúa en Punta Mogotes.