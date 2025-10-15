El hundimiento del submarino ARA San Juan vuelve a tener un capítulo clave en el plano judicial. El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes y representante de familiares de 14 víctimas, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el juicio oral se realice en Mar del Plata.

La presentación cuestiona la decisión de la Cámara de Casación que mantuvo la competencia en Río Gallegos, bajo el argumento de “economía procesal”. Según el planteo, esa medida resulta arbitraria y afecta el derecho de las familias a participar del proceso, amparado por la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas.

El recurso advierte que fijar el juicio en Santa Cruz implicaría que muchos familiares no puedan asistir por la distancia, lo que limitaría su acceso a la justicia. Además, señala que el submarino tenía como puerto de partida a Mar del Plata, donde se emitieron las órdenes operativas, y que el hecho ocurrió fuera de la zona económica exclusiva argentina.

La causa judicial se encuentra en etapa de definición sobre el lugar en que se desarrollará el debate oral. Con el recurso presentado, será la Corte Suprema la que determine si el juicio se mantiene en Río Gallegos o se traslada a Mar del Plata.

El hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, dejó un saldo de 44 víctimas y generó una de las mayores tragedias de la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas. Desde entonces, las familias de los tripulantes impulsan distintas acciones judiciales para esclarecer las responsabilidades políticas y militares.

En Mar del Plata, donde residían la mayoría de los marinos y donde el submarino tenía su base, el reclamo por justicia se mantiene vivo a través de actos, homenajes y presentaciones judiciales. El posible traslado del juicio es considerado como una condición indispensable para poder participar activamente en el proceso y sostener su lucha en el lugar que simboliza el vínculo más directo con los tripulantes.